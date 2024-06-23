Зокрема, відомо, що Нідерланди спільно зі ще однією країною поставлять Україні додаткову систему ЗРК Patriot. Генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що лише систем ППО недостатньо для повного закриття неба.

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Україна потребує ППО

Загалом за останній час все більше країн виділяє для України такі важливі системи ППО. Зокрема, цьому й сприяють постійні терористичні акти Росії, яка обстрілює мирних жителів нашої держави.

Нідерланди у цьому питанні є одними з лідерів. Але я нещодавно спілкувався з американцями, німцями, британцями та румунами – фактично всі політики за те, щоб надати Україні ППО, щоб надійно закрити небо. Не лише Patriot, але це одна з основних умов – від 4 до 8 систем можна поставити за 3 – 4 місяці,

– зауважив Микола Маломуж.

Однак надважливим у цьому питання є швидкість. На цьому у переговорах з партнерами постійно акцентує Україна. Важлива не лише кількість, але й час, за який партнери можуть передати системи.

"Механізми є, політична воля є, законодавчі рішення є, тож на сьогодні важливо прискорити терміни поставок. Тоді ми захистимо і Херсон, і Харків, і фактично усі регіони. Є ще й другий ешелон ППО – французькі та німецькі IRIS-T. Це надійні системи протидії і "Шахедам", і ракетам. Думаю, що через місяць – три ми отримаємо і Patriot і десятки інших засобів", – зазначив ексголова розвідки.

IRIS-T SLM

Це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. IRIS-T SLM призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет.

IRIS-T SLM – комплекс, який перетворює ракету класу “повітря – повітря” на зенітний снаряд. Він збільшує дальність і потужність. Головна особливість таких ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль, яка поєднує у собі різноманітні цифрові технології. А це гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.

Підсилення літаками

Важливим доповненням захисту українського неба є також обіцяні винищувачі F-16. Вже найближчим часом, з огляду на заяви західних лідерів, вони б мали прибути до України.

Навіть з літаками – це все ще недостатньо для повного закриття неба. Але це вже на 90% закрите небо у різних секторах. Зокрема, на лінії, де є важливі оборонні та енергетичні системи, і, звісно, на лінії фронту, де передбачені удари ворожих сил,

– зазначив Маломуж.

Нарощуючи захист і цивільних, і енергетичних, і військових об'єктів, Україна сформує групи для контрударів та проведення систематичних наступальних операцій.