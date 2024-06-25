Об этом сообщили журналисты новостного агентства EFE со ссылкой на источники в правительстве Испании.
Читайте также На 90% будет закрыто небо, – экс-глава разведки назвал реальные механизмы
Ракеты к Patriot для Украины
Вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину.
Кроме ракет к Patriot, этот пакет военной помощи включает вторую партию боевых танков Leopard танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением.
Согласно двустороннему соглашению по безопасности, Испания до 2027 года обязалась помочь Украине на 5 миллиардов евро через Европейский фонд мира. Уже в этом году Украина должна получить помощи на 1 миллиард.
Предоставление систем ПВО Украине: последние новости
- Ранее также стало известно, что Украина получит еще одну систему ПВО, которая крайне необходима для защиты от постоянных атак российских захватчиков. Patriot передадут Нидерланды и еще одна страна.
- США решили изменить приоритеты поставки вооружений иностранным государствам. Отныне Вашингтон будет поставлять ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS прежде всего Украине.
- Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение США поставлять Украине ракеты к системам ПВО Patriot вне очереди, высветило важную проблему – Запад производит слишком мало оружия.