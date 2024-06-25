Об этом сообщили журналисты новостного агентства EFE со ссылкой на источники в правительстве Испании.

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Ракеты к Patriot для Украины

Вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину.

Кроме ракет к Patriot, этот пакет военной помощи включает вторую партию боевых танков Leopard танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением.

Согласно двустороннему соглашению по безопасности, Испания до 2027 года обязалась помочь Украине на 5 миллиардов евро через Европейский фонд мира. Уже в этом году Украина должна получить помощи на 1 миллиард.

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