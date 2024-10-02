24 Канал призывает харьковчан не выходить из укрытий гражданской защиты. Ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Харькове

Тревогу в Харьковской области объявили в 21:53. Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных дронов, а впоследствии и скоростных целей.

Скоростная цель через Харьковскую область в направлении Днепра,

– писали военные.

О взрывах в Харькове стало известно в 22:43. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

"В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города", – отметили журналисты.

Сейчас ни в ОВА, ни в мэрии о последствиях взрывов в Харькове не писали.

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