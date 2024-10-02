24 Канал призывает харьковчан не выходить из укрытий гражданской защиты. Ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрыве в Харькове
Тревогу в Харьковской области объявили в 21:53. Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных дронов, а впоследствии и скоростных целей.
Скоростная цель через Харьковскую область в направлении Днепра,
– писали военные.
О взрывах в Харькове стало известно в 22:43. Об этом написали корреспонденты Суспильного.
"В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города", – отметили журналисты.
Сейчас ни в ОВА, ни в мэрии о последствиях взрывов в Харькове не писали.
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