Днем 18 мая в Харькове прогремели взрывы. В области ранее объявили воздушную тревогу.

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Харьков снова под уларом

Перед тем, как стало известно о звуках взрывов, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в этом регионе.

Пока неизвестно о последствиях взрывов. Также нет никаких официальных комментариев.

Россия постоянно кроет огнем Харьков, а 10 мая даже начала новое наступление в Харьковской области.

В Харькове 8 мая прогремела серия взрывов