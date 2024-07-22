Первыми о взрыве сообщило Суспільне. Впрочем, пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва и был ли он в результате атаки России.

Смотрите также На Харьковщине попрощались с начальником управления ГСЧС, который погиб в результате обстрела России

Что известно о взрыве в Харькове

В 18:35 корреспонденты Общественного сообщили о том, что в Харькове прогремел взрыв. Впрочем, о причине взрыва пока неизвестно. Официальных сообщений также не поступало.

Стоит отметить, что после сообщения о взрыве, в городе объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась почти 19 часов.

Важно! Воздушная тревога до сих пор продолжается в Липецкой и в Волчанской территориальной громаде.

Напомним, что 20 июля российские войска ударили по Харьковской железной дороге. В результате вражеской атаки пострадали 4 сотрудника Укрзализныци, к счастью, они оказались незначительными. Также повреждены были здания и подвижной состав.

Известно, что из-за российской атаки ряд рейсов прибывали с задержкой, некоторых пассажиров пересаживали в автобусы.