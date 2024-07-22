Першими про вибух повідомило Суспільне. Зауважимо, що повітряна тривога тривала у місті майже 19 годин.

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Що відомо про вибух у Харкові

О 18:35 кореспонденти Суспільного повідомило про те, що у Харкові пролунав вибух. Втім, про причину вибуху наразі невідомо. Офіційних повідомлень також не надходило.

Варто зазначити, що після повідомлення про вибух, у місті оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала майже 19 годин.

Важливо! Повітряна тривога досі триває у Липецькій та у Вовчанській територіальній громаді.

Нагадаємо, що 20 липня російські війська вдарили по Харківській залізниці. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 співробітники Укрзалізниці, на щастя, вони виявилися незначними. Також ушкоджені були будівлі та рухомий склад.

Відомо, що через російську атаку низка рейсів прибували із затримкою, деяких пасажирів пересаджували до автобусів.