Тоді росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу. Після прибуття на місце удару служб окупанти завдали повторного удару по об'єкту.

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Рятувальника провели в останню путь під звуки пожежних сирен

Артем Костиря був начальником районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області, підполковником служби цивільного захисту.

Рятувальник встиг відвести особовий склад та місцевих мешканців від повторного удару. Друга ракета, запущена окупантами навмисно, аби завдати якомога більше втрат під час порятунку цивільних людей, забрала життя Артема,

– розповіли у ДСНС.

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В останню путь вбитого росіянами рятувальника провели під прощальні звуки пожежних сирен. На знак скорботи у кожній пожежній частині Харківщини приспустили прапори.

На Харківщині попрощалися з Артемом Костирею / Фото ДСНС