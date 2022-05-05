Местных просят оставаться в укрытиях. Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:32, а взрывы люди услышали через 15 минут спустя.

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Вероятно, россияне продолжили обстреливать город. Однако детали пока не сообщают.

Не выходите из укрытий

Местных просят оставаться в укрытиях, поскольку есть серьезная опасность. Напомним, что воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. В укрытие следует направляться сразу, когда услышали сирену. Выходить можно только после сигнала об отбое.

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