Местных просят оставаться в укрытиях. Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:32, а взрывы люди услышали через 15 минут спустя.
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Вероятно, россияне продолжили обстреливать город. Однако детали пока не сообщают.
Не выходите из укрытий
Местных просят оставаться в укрытиях, поскольку есть серьезная опасность. Напомним, что воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. В укрытие следует направляться сразу, когда услышали сирену. Выходить можно только после сигнала об отбое.
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