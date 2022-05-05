Об этом 5 мая сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Ситуация на Слобожанском направлении

Согласно данным Генштаба, противник пытался снова занятб утраченные позиции в районе города Харькова. Однако удалось лишь провести неудачную попытку наступления в районе населённого пункта Старый Салтов.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области.

На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет. Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации, говорится в сводке.