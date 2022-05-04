Управление стратегических расследований в Харьковской области получило информацию о том что на одном из объектов инфраструктуры Харькова заложена взрывчатка.

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Оперативники прибыли на место и действительно увидели взрывчатку. Поэтому правоохранители сразу приняли все необходимые меры, чтобы трагедии не случилось.

На месте были противотанковые мины и тротилы.

Специалисты обнаружили на месте вызова замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого: РПГ, противотанковые мины и около 10 килограммов тротила.

Инцидент произошел в среду 4 мая. Территорию изучали оперативники УСС, специалисты взрывотехнической службы областной полиции и спецназовцы полка полиции.

Полиция ищет злоумышленников, которые заложили взрывчатку на инфраструктурном объекте.

Что нашли полицейские на месте схрона: смотрите видео

Обратите внимание: 2 мая в Харьковской области изменили время комендантского часа. Теперь он начинается в 21:00 и продолжается до 6:00. В настоящее время без специальных пропусков нельзя передвигаться по городу как пешком, так и на транспорте. Местные власти призывают гражданских не покидать дома и пытаться быть в укрытиях. Ни в коем случае не пренебрегайте воздушными тревогами.

Последние обстрелы Харьковской области:

3 мая оккупанты обстреляли центр Харькова, районы Павлова Поля и Алексеевки. Одну женщину ранило осколками.

Утром того же дня в результате обстрела оккупанты били по предприятию в Харьковской области. В результате там возник пожар, из-за которого погиб 46-летний работник, находившийся на территории предприятия.

2 мая Россия атаковала Харьковскую область из реактивных систем залпового огня и произвела один артиллерийский обстрел. Такими действиями оккупанты повредили гражданские объекты на Северной Салтовке, а 2 человека получили ранения.

1 мая россияне 5 раз обстреляли Харьков из артиллерии – тогда погибли три человека, еще 8 мирных гражданских получили ранения.

Тема – ситуация на Северной Салтовке: смотрите видео