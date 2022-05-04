Управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримало інформацію про те, що на одному з об’єктів інфраструктури Харкова закладена вибухівка.

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Оперативники прибули на місце та справді побачили вибухівку. Тож правоохоронці одразу вжили усіх необхідних заходів, щоб трагедії не трапилось.

На місці були протитанкові міни та тротил

Фахівці виявили на місці виклику замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого: РПГ, протитанкові міни та майже 10 кілограмів тротилу.

Інцидент трапився у середу 4 травня. Територію вивчали оперативники УСР, фахівці вибухотехнічної служби обласної поліції та спецпризначенці полку поліції.

Наразі поліція шукає зловмисників, які заклали вибухівку на інфраструктурному об'єкті.

Що знайшли поліцейські на місці схрону: дивіться відео

Зверніть увагу: 2 травня у Харківській області змінили час комендантської години. Відтепер вона починається о 21:00 і тримає до 6:00. У цей час без спеціальних перепусток не можна пересуватися містом як пішки, так і транспортом. Місцева влада закликає цивільних не покидати домівок та намагатися бути в укриттях. В жодному випадку не нехтуйте повітряними тривогами.

Останні обстріли Харківщини:

3 травня окупанти обстріляли центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки. Одну жінку поранило уламками.

Зранку того ж дня внаслідок обстрілу окупанти вгатили по підприємству на Харківщині. Внаслідок цього там виникла пожежа, через яку загинув 46-річний працівник, який перебував на території підприємства.

2 травня Росія атакувала Харківщину із реактивних систем залпового вогню та здійснила один артилерійський обстріл. Такими діями окупанти пошкодили цивільні об'єкти на Північній Салтівці, а 2 людини отримали поранення.

1 травня росіяни 5 разів обстріляли Харків з артилерії – тоді загинуло троє людей, ще 8 мирних цивільних отримали поранення.

До теми – ситуація на Північній Салтівці: дивіться відео