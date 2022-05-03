Во вторник, 3 мая, оккупанты утром осуществили обстрелы в Харьковском районе. Из-за этого возник пожар на одном из предприятий. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сама фабрика на период военного положения не работала, помещения получили значительные разрушения. На месте работали спасатели.

В результате обстрела погиб 46-летний работник, который в то время находился на территории предприятия.

Стоит добавить, что только за 2 мая российские оккупационные войска нанесли по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты на Северной Салтовке. Ранения получили два человека.

За день до этого в результате пяти артиллерийских обстрелов Харькова погибли три человека, еще восемь мирных жителей города получили ранения.

Важно! В Харькове изменили время комендантского часа. Со 2 мая комендантский час будет ежедневно начинаться в 21:00. и продлится до 06:00. В это время запрещено передвигаться по городу пешком или на транспорте. Не стоит покидать дома. Власти города рекомендуют в это время находиться в укрытиях.

В Харьковской области оккупанты в течение суток 2 мая обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев. Здесь в Чугуевском районе ранения получил один человек.

Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

Стоит напомнить, что накануне украинские военные освободили от оккупантов поселок Русская Лозовая, что севернее Харькова. Именно оттуда российские захватчики осуществляли артиллерийский обстрел города. Случилось это еще 29 апреля. Однако бои в поселке продолжались и следующие несколько дней. Только 2 мая украинским военным удалось там закрепиться.

Несмотря на освобождение этого села, власти Харькова призвали жителей города и дальше внимательно относиться к воздушным тревогам. Да и вообще без нужд не покидать безопасные места.