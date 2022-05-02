Однако только в том случае, если Украина будет получать помощь от других государств такими темпами, как сейчас. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов.

Тема Середина мая – идеальное время для контрнаступления Украины, – Пионтковский

Сейчас в СМИ предполагают, что Украина может перейти в контрнаступление уже в июне 2022 года. По мнению военного эксперта, это возможно.

Июнь – вполне возможно, что мы будем готовы к переходу в контрнаступление,

– подчеркнул Жданов.

По его словам, на то, начнется ли контрнаступление в июне, будут влиять два фактора:

снабжение оружия – если не снизятся темпы и мы будем получать необходимое количество;

обучение личного состава – если украинские военные овладеют предоставленным оружием, мы сможем умело его применять.

Он также пояснил, что пока мы не научим личный состав использовать оружие, которое предоставляет Украине Запад, никаких шагов по его применению делать нельзя.

На вопрос ведущей, сможет ли Украина получать любое оружие, о котором попросит у Соединенных Штатов в рамках ленд-лиза, Олег Жданов ответил утвердительно. По его мнению, мы будем получать высокотехнологичное оружие, гораздо более современное, чем у россиян.