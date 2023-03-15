Россияне продолжают терроризировать жителей Харькова. Утром 15 марта они атаковали город ракетами типа С-300.

Читайте также В Краматорске мужчину удалось достать из-под обломков горящей квартиры: показали видео

Жителей призывают не покидать укрытий

В 10:17 мониторинговый канал Monitor сообщил о пусках ракет типа С-300 по Харькову.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов обратился к жителям города и области. Он попросил их не пренебрегать собственной безопасностью.

Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!,

– призвал он.

Заметим, что в российских пабликах в то же время начали писать о том, что очень громко в Белгородской области. Напомним, что именно из нее оккупанты и атакуют Харьковщину модернизированными ракетами типа С-300, которые должны использовать для противовоздушной обороны.

Позже поступила информация о том, что громкие звуки в области связаны с работой воздушных сил России. То, что местному населению скармливают под соусом якобы "работы ПВО", на самом деле есть целенаправленными атаками по мирному населению Украины. И об этом россияне прекрасно знают. Об этом свидетельствуют комментарии, которые оставляют после каждого массированного обстрела.

Вскоре глава ОВА добавил, что российские военные попали в гражданскую инфраструктуру города. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Синегубов отметил, что на месте уже работают экстренные службы. Что касается масштабов разрушения, то они уточняются.

В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура,

– подчеркнул мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что в домах вокруг выбило стекла от ударной волны. Глава городского совета также отметил, что по состоянию на 10:47 не поступала информация о жертвах или пострадавших.

В Украине – воздушная тревога

Заметим, что с самого утра россияне решили бряцать своими "Кинжалами". В небо над Беларусью взмыл МиГ-31К. Это послужило причиной объявления воздушной тревоги по всей территории Украины.

Как рассказали в мониторинговом канале "Белорусский Гаюн", с аэродрома Мачулищи воздушное судно поднялось в 09:40. Сначала воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях, а также городе Славутич Киевской области. По состоянию на 09:48 карта воздушных тревог была полностью красная.

Отметим, что МиГ-31К – ракетоноситель "Кинжалов". Имеющиеся в Украине средства ПВО не могут сбивать эти ракеты. Именно поэтому жителей всей страны призывают не покидать укрытия до тех пор, пока не будет отбоя.