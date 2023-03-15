Росіяни продовжують тероризувати мешканців Харкова. Зранку 15 березня вони атакували місто ракетами типу С-300.

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Мешканців закликають не покидати укриттів

О 10:17 моніторинговий канал Monitor повідомив про пуски ракет типу С-300 по Харкову.

У той самий час глава ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців міста та області. Він попрохав їх не нехтувати власною безпекою.

Увага! Жителі Харкова й області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!,

– закликав він.

Зауважимо, що у російських пабліках у той самий час почали писати про те, що якось дуже гучно в Бєлгородській області. Нагадаємо, що саме з неї окупанти й атакують Харківщину модернізованими ракетами типу С-300, які мали б використовувати для протиповітряної оборони.

Згодом надійшла інформація про те, що гучні звуки в області пов'язані з роботою повітряних сил Росії. Те, що місцевому населенню згодовують під соусом буцімто "роботи ППО", насправді є цілеспрямованими атаками по мирному населенню України. І про це росіяни прекрасно знають. Про це свідчать коментарі, які вони залишають після кожного масованого обстрілу.

Невдовзі глава ОВА додав, що російські військові поцілили в цивільну інфраструктуру міста. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Синєгубов зазначив, що на місці вже працюють екстрені служби. Що стосується масштабів руйнування, то вони уточнюються.

У районі місця прильоту – жодного військового чи інфраструктурного об'єкта. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура,

– наголосив мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що у будинках навколо повибивало шибки від ударної хвилі. Очільник міської ради також зауважив, що станом на 10:47 не надходила інформація про жертв або постраждалих.

В Україні – повітряна тривога

Зауважимо, що з самого ранку росіяни вирішили брязкати своїми "Кинджалами". У небо над Білоруссю злетів МіГ-31К. Це стало причиною оголошення повітряної тривоги по всій території України.

Як розповіли у моніторинговому каналі "Беларускі Гаюн", з аеродрому Мачулищі повітряне судно злетіло о 09:40. Спочатку повітряну тривогу оголосили у Чернігівській і Сумській областях, а також місті Славутич, що на Київщині. Станом на 09:48 карта повітряних тривог була червона повністю.

Зауважимо, що МіГ-31К – ракетоносій "Кинджалів". Наявні в Україні засоби ППО не можуть збивати ці ракети. Саме тому мешканців усієї країни закликають не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.