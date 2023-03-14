Зауважимо, що вранці 14 березня, близько 09:00 стало відомо, що загарбники запустили ракету по багатоповерхівці в центрі Краматорська. Згодом перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував ролик, на якому видно, як працюють рятувальники. Зокрема, дістають чоловіка з палаючого поваленого будинка.

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Рятувальники виконують свою роботу

Як зазначив Білошицький, цей обстріл є ще одним цинічним, підступним та безглуздим вчинком, на який спромігся ворог. На місце події на вулиці Богдана Хмельницького в Краматорську одразу прибули усі спеціальні служби. Серед них першими – патрульні поліцейські.

Одразу почали координувати дії та допомагати діставати людей з-під завалів. Одного чоловіка вдалося врятувати з-під уламків його палаючої квартири. Наразі відомо про одного загиблого та трьох травмованих. Далі усіх постраждалих передали медикам,

– написав представник патрульної поліції.

Разом з тим він констатував, що попри усе, що відбувається, ми впевнено стоїмо на своїй землі та тримаємо стрій. Також він подякував патрульним за службу та пообіцяв помститися ворогові.

Як рятувальники діставали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка в Краматорську: дивіться відео зі сторінки Білошицького

Інші деталі, які потрібно знати про цей удар

Загиблий чоловік, про якого згадав Білошицький, помер поранений у лікарні. Про це розповіли в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Окрім того, на цей інцидент відреагував Президент України Володимир Зеленський. Глава нашої держави наголосив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням.

Також український лідер зазначив, що кожен удар, який призводить до вбивства невинних людей, має бути покараний законом.

До речі, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі уже готує 2 провадження проти Росії за розв'язання цієї широкомасштабної війни. Як не дивно, в Кремлі на це відреагували дуже зухвало заявивши, що їхня країна-терористка не визнає юрисдикцію Міжнародного суду.