Информацию об атаке подтвердил и мэр Игорь Терехов. Заметим, что на момент взрыва в городе продолжалась воздушная тревога, опасность для горожан не прекращается еще с прошедших суток.

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В Харькове снова слышали взрывы

Около 14:13 Воздушные силы предостерегли угрозу применения баллистического вооружения с северо-востока. Защитники неба тогда призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям.

Уже в 14:15 появились первые сообщения о взрывах в городе. "Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Уже вскоре о громких звуках высказался и мэр города.

Пятый "прилет" по городу сегодня и снова по промышленной зоне. Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение,

– сообщил Игорь Терехов.