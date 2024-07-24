Информацию уже подтвердили местные власти. Есть информация о попадании в гражданский объект на территории города.

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Взрывы в Харькове

Мэр города Игорь Терехов в 12:13 написал, что в Харькове раздались звуки мощных взрывов. Он призвал граждан быть осторожными. Уже вскоре он сообщил о последствиях.

Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется,

– отметил Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что атакованный объект – гражданский. По состоянию на 12:22 информации о пострадавших не поступало.

Стоит указать, что в полдень Воздушные силы написали об угрозе применения баллистики с Востока. В ряде регионов объявили ракетную опасность, раздавались сирены. Уже в 12:31 тревогу объявили по всей территории страны. Причина – взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).