Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 15:57. Сразу после сообщения об угрозе обстрелов в Харьковской области прогремели мощные взрывы.

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Харьков – под вражеским обстрелом

В Харьковской ОВО призвали не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях.

Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!

– призывали в ОВА.

Это уже вторая вражеская атака на Харьковскую область за день. Часами ранее россияне обстреляли Купянск. По информации ОВА, ранения получили 2 женщины – 76 и 53 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. Из-за вражеских обстрелов в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы.

Харьковщина каждый день страдает от обстрелов

По информации главы ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области:

В результате ракетного удара по населенному пункту Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Потерпел ранение гражданский мужчина.

В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 6 домов и хозяйственные постройки.

В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.

В населенном пункте Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены 2 дома, автобус, погибли и ранены домашние животные.

В Минобороны объяснили, почему враг усилил обстрелы

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в течение последних недель враг усилил обстрелы трех приграничных областей – Харьковской, Сумской и Черниговской. По ее словам, это сделано для того, чтобы постоянно держать напряжение украинских военнослужащих. Россияне такими действиями пытаются не допустить привлечения этих военнослужащих по другим направлениям.

"Артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования по другим направлениям", – пояснила Маляр.

Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению в этих регионах по разным видам вооружения и уничтожает гражданские объекты – садики, больницы, школы.