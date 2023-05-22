Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 15:57. Відразу після повідомлення про загрозу обстрілів на Харківщині пролунали потужні вибухи.

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Харків – під ворожим обстрілом

У Харківській ОВА закликали не нехтувати сигналами тривоги й залишатися в укриттях.

Увага! Жителі Харкова й області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!

– закликали в ОВА.

Це вже друга ворожа атака на Харківщину за день. Годинами раніше росіяни обстріляли Куп'янськ. За інформацією ОВА, поранень зазнали 2 жінки – 76 та 53 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Через ворожі обстріли у місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.

О 16:35 повітряну тривогу у регіоні скасували.

Харківщина кожного дня потерпає від обстрілів

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області:

Унаслідок ракетного удару по населеному пункту Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.

У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни.

У населеному пункті Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

У Міноборони пояснили, чому ворог посилив обстріли

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що протягом останніх тижнів ворог посилив обстріли трьох прикордонних областей – Харківської, Сумської та Чернігівської. За її словами, це зроблено для того, аби постійно тримати у напрузі українських військовослужбовців. Росіяни такими діями намагаються не допустити залучення цих військовослужбовців на інших напрямках.

"Артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках", – пояснила Маляр.

Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню у цих регіонах з різних видів озброєння та знищує цивільні об'єкти – садочки, лікарні, школи.