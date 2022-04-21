В Центре экстренной медпомощи Харьковщины сообщили, что в результате Киевского района Харькова погибли двое местных жителей. Снаряд оккупантов попал в автомобиль, в котором находились люди.

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По данным Суспільного, боеприпас попал в моторный отсек легковушки, из-за чего машина загорелась. Автомобиль с 2 людьми внутри выгорел дотла.

Кроме того, в результате обстрелов 21 апреля в Харькове уничтожили 2 рынка и разрушен жилой дом.

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