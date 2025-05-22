Вероника была очень активной, рисовала, писала тексты, волонтерила, интересовалась искусством. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что на награждение собрались друзья, родные девушки и очень много молодежи.

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Об искусстве под прицелом врага

Премии вручили молодежи, тем, кто пишет, рисует. Ее хотят сделать ежегодной. Также к чествованию памяти Вероники Кожушко присоединились многие художники, а перед тем удалось издать книгу с ее произведениями. Сейчас ожидается ее переиздание, поскольку отец девушки нашел новые стихи, отрывки творческих работ дочери.

Когда погибла дочь, то на второй или третий день мне позвонили из Германии и предложили разместить оригиналы ее картин на выставке. Я отказался, потому что оригиналы надо было отдать навсегда. Сейчас они все есть у нас,

– рассказал отец убитой Ники Игорь Кожушко.

Военнослужащий Сергей Жадан отметил, что память должна не только травмировать, обременять, но и придавать силы. Память о Нике, полна ее энергией, любовью и это то, что сейчас осталось у ее родных.

"После трагедии мы вместе с папой Вероники и Харьковским литературным музеем сразу начали думать, что делать, как действовать, чтобы мы не потеряли связь с ней, чтобы все это не осталось в прошлом", – добавил Сергей Жадан.

Поэтому сразу удалось организовать чтения, выставки рисунков, договориться об издании книги. Так же в первые недели появилась идея премии. Она для молодых художников, которые только начинают творить.

Эта премия – это о генерации художников, которые вынуждены творить под прицелом, которые не знают, будет ли у них время реализоваться. Для молодых поэтов чаще всего проводят конкурсы, потому что премии – это уже о признании, достижения, но у нас нет времени приобретать эти достижения. Мы не знаем, проснемся ли завтра,

– рассказала лауреат премии Лилия Поливода.

Мероприятие было очень светлым, памятным, а присутствующие еще раз смогли осмыслить, какой важной является память и услышать о тех, кому удается вдохновляться даже той жизнью, которую нам сейчас приходится проживать.