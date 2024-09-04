На прощание с Никой пришли ее друзья, родные и представители творческого сообщества Харькова. По просьбе ее отца, Игоря Кожушко, девушку провели в последний путь аплодисментами.

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Как проходило прощание с Никой Кожушко

Как происходило прощание с девушкой: смотрите видео

Поскольку мой ребенок был творческой личностью, я прошу провести ее аплодисментами. Я прошу вас помнить мою дочь. Ее телефон не будет замолкать, я пополню счет, пишите моей дочери, пишите мне,

– попросил папа Ники.

На прощание с художницей пришли также работники Литмузея, где девушка занималась волонтерской деятельностью.

В Харькове попрощались с Никой Кожушко / Фото Суспильного

"Ника очень помогала на всех мероприятиях, она снимала видео для наших квартирников Резиденции Слова. Очень светлый, юный, солнечный человек. Мне очень жаль, что так рано и так нечестно не стало Ники. Мы всем музеем ее очень любим. Это огромная потеря для Харькова и страны в целом, потому что Ника очень много всего делала для культурной жизни города", – сказала работница литмузея Владислава.

Напомним, что 30 августа российские войска нанесли несколько авиаударов по Харькову. В результате вражеской атаки погибли 6 человек, еще 99 – пострадали.