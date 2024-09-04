На прощання з Нікою прийшли її друзі, рідні та представники творчої спільноти Харкова. На прохання її батька, Ігоря Кожушка, дівчину провели в останню путь оплесками.

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Як проходило прощання із Нікою Кожушко

Як відбувалося прощання з дівчиною: дивіться відео

Оскільки моя дитина була творчою особистістю, я прошу провести її аплодисментами. Я прошу вас пам'ятати мою доньку. Її телефон не замовкатиме, я поповню рахунок, пишіть моїй донці, пишіть мені,

– попросив тато Ніки.

На прощання із художницею прийшли також працівники Літмузею, де дівчина займалася волонтерською діяльністю.

У Харкові попрощалися з Нікою Кожушко / Фото Суспільного

"Ніка дуже помагала на всіх заходах, вона знімала відео для наших квартирників резиденції Слова. Дуже світла, юна, сонячна людина. Мені дуже шкода, що так рано і так нечесно не стало Ніки. Ми усім музеєм її дуже любимо. Це величезна втрата для Харкова і країни в цілому, бо Ніка дуже багато всього робила задля культурного життя міста", — сказала працівниця літмузею Владислава.

Нагадаємо, що 30 серпня російські війська завдали декілька авіаударів по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинули 6 осіб, ще 99 – постраждали.