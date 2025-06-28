Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Пожар в Харькове

Олег Синегубов сообщил о пожаре в Киевском районе Харькова.

В результате "прилета" вражеского БпЛА горит крыша частного дома в Киевском районе,

– рассказал он.

Глава областной государственной администрации добавил, что по состоянию на 20:32 известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают бригады ГСЧС и медики.

Вечером 28 июня россияне совершили атаку на Харьков, воздушную тревогу в области объявили в 19:07, местные жители сообщали о взрывах.

В направлении области были зафиксированы российские БпЛА с Сумщины, а также был беспилотник на востоке Харьковщины курсом на запад.

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