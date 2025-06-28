Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Пожежа в Харкові

Олег Синєгубов повідомив про пожежу в Київському районі Харкова.

Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі,

– розповів він.

Очільник обласної державної адміністрації додав, що станом на 20:32 відомо про одного постраждалого. На місці події працюють бригади ДСНС та медики.

Ввечері 28 червня росіяни здійснили атаку на Харків, повітряну тривогу в області оголосили о 19:07, місцеві жителі повідомляли про вибухи.

У напрямку області були зафіксовані російські БпЛА з Сумщини, а також був безпілотник на сході Харківщини курсом на захід.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.