Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря. Повітряну тривогу там оголосили о 23:01.

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Що відомо про наслідки удару

Унаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальні служби оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

Тривога триває, на Сумщині зберігається загроза. Залишайтеся в укриттях,

– додав Григоров.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.