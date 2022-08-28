В Харькове выпал большой град
Местные жители области наблюдали аномальное погодное явление – гигантский град. Люди не ожидали, что он принесет столько беды, в частности, им сильно побило овощи.
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Погодное явление наблюдалось в Лозовском районе Харькова.
Прошел дождь с градом. Град был размером и с куриное яйцо, и с грецкий орех. На огороде побило огурцы и помидоры,
– пишут местные жители.
В Харькове выпал большой град / Фото из телеграма Харьков Life
Местные говорят, что град был размером с куриное яйцо / Фото из телеграма Харьков Life
В Харькове выпал большой град / Фото из телеграма Харьков Life
По прогнозам синоптиков такая погода будет сохраняться до конца сегодняшнего дня. Людей призывали быть осторожными и беречь себя.
Погода в городах Украины 28 августа
Ужгород – +30...+32
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +28...+30
Ровно – +27...+29
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +30...+32
Луганск – +31...+33
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 28 августа