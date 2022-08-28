У Харкові випав великий град
Місцеві жителі області спостерігали аномальне погодне явище – велетенський град. Люди не очікували, що він принесе стільки біди, зокрема, їм сильно побило городину.
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Погодне явище спостерігали у Лозівському районі Харкова.
Пройшов сильний дощ з градом. Град був розміром і з куряче яйце, і з волоський горіх. На городі побило огірки й помідори,
– пишуть місцеві жителі.
У Харкові випав великий град / Фото з телеграму Харків Life
Місцеві кажуть, що град був розміром із куряче яйце / Фото з телеграму Харків Life
У Харкові випав великий град / Фото з телеграму Харків Life
За прогнозами синоптиків, така погода зберігатиметься до кінця сьогоднішнього дня. Людей закликали бути обережними та берегти себе.
Погода в містах України 28 серпня
Ужгород – +30...+32
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +28...+30
Рівне – +27...+29
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на 28 серпня / Карта Укргідрометцентру