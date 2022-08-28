У Харкові випав великий град

Місцеві жителі області спостерігали аномальне погодне явище – велетенський град. Люди не очікували, що він принесе стільки біди, зокрема, їм сильно побило городину.

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Погодне явище спостерігали у Лозівському районі Харкова.

Пройшов сильний дощ з градом. Град був розміром і з куряче яйце, і з волоський горіх. На городі побило огірки й помідори,

– пишуть місцеві жителі.



У Харкові випав великий град / Фото з телеграму Харків Life



Місцеві кажуть, що град був розміром із куряче яйце / Фото з телеграму Харків Life



У Харкові випав великий град / Фото з телеграму Харків Life

За прогнозами синоптиків, така погода зберігатиметься до кінця сьогоднішнього дня. Людей закликали бути обережними та берегти себе.

Погода в містах України 28 серпня

Ужгород – +30...+32

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27...+29

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 28 серпня / Карта Укргідрометцентру