Поэтому, работники правоохранительных органов разрушили планы злоумышленницы. В Национальной полиции рассказали детали дела.

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В Харькове женщина заказала убийство экс-супруга

Правоохранители получили информацию о том, что 55-летняя харьковчанка хочет убить своего бывшего мужа, от самого "киллера".

Отмечается, что он недавно освободился из мест лишения свободы и не хотел туда возвращаться. В полиции сообщили, что мужчина рассказал, что через общего знакомого к нему обратилась неизвестная женщина.

По его словам, она завязала с ним знакомство и рассказала, что недавно развелась с мужем. Во время брака она приобрела много недвижимости в Харькове без привлечения средств мужа. Однако, из-за того, что имущество было приобретено в браке, мужчина претендует на половину.

"Женщина предложила сначала сильно избить ее бывшего за 100 долларов США. Якобы из-за этого он будет вынужден отказаться от претензий на имущество", – рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он добавил, что правоохранители документировали их встречи во время проведения негласных следственных розыскных действий, проводили аудио- и видеоконтроль. На следующие встречи женщина уже передала копию паспорта, собственноручно написала адрес проживания ее бывшего мужа и предложила убить его ножом.

"За убийство бывшего мужа подозреваемая пообещала переоформить одну из своих квартир на исполнителя преступления. Женщина еще несколько раз встречалась с так называемым "убийцей", обсуждая детали преступления. Сообщение "давай познакомимся" было кодовой фразой о выполнении заказа", – говорится в сообщении полиции.

В Харькове женщина заказала убийство своего бывшего мужа / Фото Нацональной полиции Украины

Сергей Болвинов рассказал, что правоохранители связались с потерпевшим и сообщили ему, что на него готовится покушение. Так, сам мужчина начал сотрудничать с полицейскими. Для того, чтом сымитировать преступление, были привлечены специалисты и эксперты. Отмечается, что сделали фото и видео сымитированного убийства. После чего заказчица получила ожидаемое кодовое сообщение от "киллера".

"После этого следователь позвонил женщине и пригласил в отделение полиции, сообщив, что ее муж убит. Она сначала не верила, просила подтвердить, действительно ли ее муж умер. Ей следователь показал фото, на котором она узнала своего мужа. Она изображала из себя жертву и обещала помогать в расследовании этого преступления, потому что ранее она работала следователем прокуратуры Алтайского края России и расследовала такую категорию преступлений. Мы были удивлены ее цинизмом", –рассказал руководитель следственного управления полиции Харьковщины.

После этого женщину пригласили в другой кабинет, где следователь сообщил ей о подозрении по статье – приготовление заказного убийства из корыстных побуждений УКУ. Фигурантку дела задержали, а в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции отмечают, что за совершение преступления подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.