Відтак, працівники правоохоронних органів зруйнували плани зловмисниці. В Національній поліції розповіли деталі справи.

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У Харкові жінка замовила вбивство ексчоловіка

Правоохоронці отримали інформацію про те, що 55-річна харків'янка хоче вбити свого колишнього чоловіка, від самого "кілера".

Зазначається, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та не хотів туди повертатися. В поліції повідомили, що чоловік розповів, що через спільного знайомого до нього звернулася невідома жінка.

За його словами, вона зав'язала з ним знайомство та розповіла, що нещодавно розлучилася з чоловіком. Під час шлюбу вона придбала багато нерухомості у Харкові без залучення коштів чоловіка. Проте, через те, що майно було придбане у шлюбі, чоловік претендує на половину.

"Жінка запропонувала спочатку сильно побити її колишнього за 100 доларів США. Нібито через це він буде вимушений відмовитися від претензій на майно", – розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він додав, що правоохоронці документували їхні зустрічі під час проведення негласних слідчих розшукових дій, проводили аудіо- та відеоконтроль. На наступні зустрічі жінка вже передала копію паспорта, власноруч написала адресу проживання її колишнього чоловіка та запропонувала вбити його ножем.

"За вбивство колишнього чоловіка підозрювана пообіцяла переоформити одну зі своїх квартир на виконавця злочину. Жінка ще декілька разів зустрічалася з так званим "вбивцею", обговорюючи деталі злочину. Повідомлення "давай познайомимося" було кодовою фразою про виконання замовлення", – ідеться в повідомленні поліції.

У Харкові жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка / Фото Національної поліції України

Сергій Болвінов розповів, що правоохоронці зв'язалися з потерпілим та повідомили йому, що на нього готується замах. Так, сам чоловік почав співпрацювати з поліціянтами. Для того, щоб зімітувати злочин, були залучені фахівці та експерти. Зазначається, що зробили фото та відео зімітованого вбивства. Після чого замовниця отримала очікуване кодове повідомлення від "кілера".

"Після цього слідчий зателефонував жінці та запросив до відділку поліції, повідомивши, що її чоловіка вбито. Вона спочатку не вірила, просила підтвердити, чи дійсно її чоловік помер. Їй слідчий показав фото, на якому вона впізнала свого чоловіка. Вона вдавала з себе жертву та обіцяла допомагати в розслідуванні цьому злочину, тому що раніше вона працювала слідчим прокуратури Алтайського краю Росії і розслідувала таку категорію злочинів. Ми були здивовані її цинізмом", –розповів керівник слідчого управління поліції Харківщини.

Після цього жінку запросили в інший кабінет, де слідчий повідомив їй про підозру за статтею – готування замовного вбивства з корисливих мотивів ККУ. Фігурантку справи затримали, а до суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В поліції зазначають, що за скоєння злочину підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.