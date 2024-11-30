Полиция узнала о подготовке преступления в начале августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

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Как харьковчанка заказала убийство бывшего

О намерениях женщины правоохранителям сообщил сам "убийца". Недавно он вышел из тюрьмы и не собирался туда возвращаться. Женщина рассказала ему, что поссорилась с мужем, а до того за собственные средства купила много недвижимости в Харькове. Имущество было приобретено в браке, а потому мужчина претендует на половину.

Женщина предложила сначала сильно избить ее бывшего за 100 долларов США. Якобы из-за этого он будет вынужден отказаться от претензий на имущество. Мы документировали их встречи во время проведения негласных следственных розыскных действий, проводили аудио- и видеоконтроль. На следующие встречи женщина уже передала копию паспорта, собственноручно написала адрес проживания ее бывшего, а также предложила убить его ножом,

– рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

За выполнение задания она обещала переписать на "киллера" одну из своих квартир. 9 сентября правоохранители инсценировали "убийство" мужчины и прислали ей кодовую фразу "давай познакомимся", которое означало, что "задание выполнено", были сделаны фото инсценированного убийства.

"После этого следователь позвонил женщине и пригласил в отделение полиции, сообщив, что ее муж убит. Она сначала не верила, просила подтвердить, действительно ли ее муж умер. Ей следователь показал фото, на котором она узнала своего мужа. Она изображала из себя жертву и обещала помогать в расследовании этого преступления, потому что раньше она работала следователем прокуратуры Алтайского края России и расследовала такую категорию преступлений. Мы были удивлены её цинизмом", – рассказал руководитель следственного управления полиции Харьковщины.

Женщине предъявили обвинение в заказе убийства из корыстных побуждений. Ей грозит от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение с конфискацией имущества. 30 ноября дело передали в суд.

Фото, обнародованы в полиции Харьковской области