Поліція дізналася про підготовку злочину на початку серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

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Як харків'янка замовила вбивство колишнього

Про наміри жінки правоохоронцям повідомив сам "вбивця". Нещодавно він вийшов з в'язниці й не мав наміру туди повертатися. Жінка розповіла йому, що посварилася з чоловіком, а до того за власні кошти купила багато нерухомості у Харкові. Майно було придбане у шлюбі, а тому чоловік претендує на половину.

Жінка запропонувала спочатку сильно побити її колишнього за 100 доларів США. Нібито через це він буде вимушений відмовитися від претензій на майно. Ми документували їхні зустрічі під час проведення негласних слідчих розшукових дій, проводили аудіо- та відеоконтроль. На наступні зустрічі жінка вже передала копію паспорта, власноруч написала адресу проживання її колишнього, а також запропонувала вбити його ножем,

– розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За виконання завдання вона обіцяла переписати на "кілера" одну зі своїх квартир. 9 вересня правоохоронці інсценували "вбивство" чоловіка та надіслали їй кодову фразу "давай познайомимося", яке означало, що "завдання виконано", були зроблені фото інсценованого вбивства.

"Після цього слідчий зателефонував жінці і запросив до відділку поліції, повідомивши, що її чоловіка вбито. Вона спочатку не вірила, просила підтвердити, чи дійсно її чоловік помер. Їй слідчий показав фото, на якому вона впізнала свого чоловіка. Вона вдавала з себе жертву та обіцяла допомагати в розслідуванні цьому злочину, тому що раніше вона працювала слідчим прокуратури Алтайського краю Росії і розслідувала таку категорію злочинів. Ми були здивовані її цинізмом", – розповів керівник слідчого управління поліції Харківщини.

Жінці висунули обвинувачення у замовленні вбивства з корисливих мотивів. Їй загрожує від 10 до 15 років або навіть довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 30 листопада справу передали до суду.

Фото, оприлюднені в поліції Харківської області