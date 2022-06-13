Нацгвардейцы уже окрестили легкие беспилотники "Карой небесной", обнародовав эффектное видео их работы.

Важно Воины ССО сожгли 3 вражеских "Града", которыми кафиры обстреливали Северодонецк

Дроны дистанционно тревожат пехоту кафиров, унося жизнь и нанося ранения многим из них. Беспилотники принуждают врага постоянно держаться вблизи укрытий, сковывают и отвлекают значительные ресурсы.

Дроны оказались очень эффективным оружием, позволяющим дистанционно выявлять боевые цели, корректировать минометный и артиллерийский огонь и уничтожать живую силу противника. На этот раз российские кафиры на Харьковщине немного расслабились, и не подозревали, что эта загрузка боеприпасов для некоторых из них будет последней,

– отметили в Нацгвардии.

Потери России в Украине колоссальные

Добавим, что по состоянию на 13 июня ВСУ ликвидировали около 32 300 российских военных. Также они уничтожили немало вражеской техники. Это лишь приблизительные данные, как отмечают в Генштабе. Их будут уточнять, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

С 24 февраля по состоянию на 13 июня наши защитницы и защитницы уничтожили:

личного состава – около 32 300 человек,

танков – 1 432 единицы,

боевых бронированных машин – 3 492 единиц,

артиллерийских систем – 718 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

Успехи ВСУ за прошедшие сутки

В течение 12 июня кафиры понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении, где пытались проводить активные штурмовые действия. Но ВСУ отразили атаки врага.

Вчера украинские защитники и защитницы ликвидировали около 150 оккупантов. На металлолом пойдут еще:

2 вражеских танка,

8 боевых бронированных машин,

3 артиллерийских системы,

3 беспилотника,

5 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, нашим воинам удалось сбить 1 российский самолет. Какое именно – пока не сообщается.