Нацгвардейцы уже окрестили легкие беспилотники "Карой небесной", обнародовав эффектное видео их работы.
Важно Воины ССО сожгли 3 вражеских "Града", которыми кафиры обстреливали Северодонецк
Дроны дистанционно тревожат пехоту кафиров, унося жизнь и нанося ранения многим из них. Беспилотники принуждают врага постоянно держаться вблизи укрытий, сковывают и отвлекают значительные ресурсы.
Дроны оказались очень эффективным оружием, позволяющим дистанционно выявлять боевые цели, корректировать минометный и артиллерийский огонь и уничтожать живую силу противника. На этот раз российские кафиры на Харьковщине немного расслабились, и не подозревали, что эта загрузка боеприпасов для некоторых из них будет последней,
– отметили в Нацгвардии.
Потери России в Украине колоссальные
Добавим, что по состоянию на 13 июня ВСУ ликвидировали около 32 300 российских военных. Также они уничтожили немало вражеской техники. Это лишь приблизительные данные, как отмечают в Генштабе. Их будут уточнять, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
С 24 февраля по состоянию на 13 июня наши защитницы и защитницы уничтожили:
- личного состава – около 32 300 человек,
- танков – 1 432 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 492 единиц,
- артиллерийских систем – 718 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 213 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,
- крылатых ракет – 125,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
Успехи ВСУ за прошедшие сутки
В течение 12 июня кафиры понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении, где пытались проводить активные штурмовые действия. Но ВСУ отразили атаки врага.
Вчера украинские защитники и защитницы ликвидировали около 150 оккупантов. На металлолом пойдут еще:
- 2 вражеских танка,
- 8 боевых бронированных машин,
- 3 артиллерийских системы,
- 3 беспилотника,
- 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Кроме того, нашим воинам удалось сбить 1 российский самолет. Какое именно – пока не сообщается.