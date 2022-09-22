Специалисты проводили ремонт неподалеку от высоковольтных линий электропередач в районе села Граково. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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Подробности взрыва

Два энергетика и спасатель подорвались на мине, оставленной российскими военными. Начальник высоковольтных линий Харьковской РЭС получил несовместимую с жизнью взрывную травму. Мужчине было 47 лет. Такое в комментарии Суспільному рассказала спикер ОВА Елена Шаповал.

Других пострадавших – работника облэнерго и спасателя – направили в больницу.

Обратите внимание! Не поднимайте с земли незнакомые предметы. Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить мину самостоятельно. Лучше сразу сообщите о находке в ГСЧС.

Оккупант ударил ракетами по Чугуеву

Российские военные обстреляли мирный город после обеда 20 сентября. Ракета упала возле жилых домов и больницы, повредив линии электропередачи. Поэтому без света осталось три тысячи жителей.

Как всегда, враг коварно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре,

– подчеркнули в "Харьковоблэнерго".

Электроснабжение в Чугуеве уже возобновлено.

Также в компании сообщили, что по состоянию на 21 сентября 15 населенных пунктов Чугуевского района до сих пор остаются без света.

Оккупанты беспощадно обстреливают Харьковскую область: что известно

В среду, 21 сентября, около десяти часов вечера захватчики обстреляли Киевский район Харькова из РСЗО. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, разрушены семь гаражей. К счастью, обошлось без жертв.

Также 21 сентября от вражеских обстрелов пострадали сразу четыре района Харьковской области. Враг повредил жилые здания, хозяйственные постройки и верхний шлюз Печенежской дамбы. Пока угрозы прорыва дамбы нет.

В Купянском районе ранены 5 человек. Среди них 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают как тяжелое. От рук захватчика пострадал и житель Харьковского района.

Российская армия беспощадно обстреляла Харьков и в ночь с 20 сентября. Спасателям пришлось вытаскивать людей из-под завалов многоэтажки.

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