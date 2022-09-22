Специалисты проводили ремонт неподалеку от высоковольтных линий электропередач в районе села Граково. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.
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Подробности взрыва
Два энергетика и спасатель подорвались на мине, оставленной российскими военными. Начальник высоковольтных линий Харьковской РЭС получил несовместимую с жизнью взрывную травму. Мужчине было 47 лет. Такое в комментарии Суспільному рассказала спикер ОВА Елена Шаповал.
Других пострадавших – работника облэнерго и спасателя – направили в больницу.
Оккупант ударил ракетами по Чугуеву
Российские военные обстреляли мирный город после обеда 20 сентября. Ракета упала возле жилых домов и больницы, повредив линии электропередачи. Поэтому без света осталось три тысячи жителей.
Как всегда, враг коварно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре,
– подчеркнули в "Харьковоблэнерго".
Электроснабжение в Чугуеве уже возобновлено.
Также в компании сообщили, что по состоянию на 21 сентября 15 населенных пунктов Чугуевского района до сих пор остаются без света.
Оккупанты беспощадно обстреливают Харьковскую область: что известно
- В среду, 21 сентября, около десяти часов вечера захватчики обстреляли Киевский район Харькова из РСЗО. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, разрушены семь гаражей. К счастью, обошлось без жертв.
- Также 21 сентября от вражеских обстрелов пострадали сразу четыре района Харьковской области. Враг повредил жилые здания, хозяйственные постройки и верхний шлюз Печенежской дамбы. Пока угрозы прорыва дамбы нет.
- В Купянском районе ранены 5 человек. Среди них 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают как тяжелое. От рук захватчика пострадал и житель Харьковского района.
- Российская армия беспощадно обстреляла Харьков и в ночь с 20 сентября. Спасателям пришлось вытаскивать людей из-под завалов многоэтажки.
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