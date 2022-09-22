Фахівці проводили ремонт неподалік високовольтних ліній електропередач у районі села Гракове. Про це повідомили в Харківській ОВА.

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Подробиці вибуху

Два енергетики та рятувальник підірвались на міні, яку залишили російські військові. Начальник високовольтних ліній Харківської РЕС отримав вибухову травму несумісну з життям. Чоловікові було 47 років. Таке у коментарі Суспільному розповіла речниця ОВА Олена Шаповал.

Інших постраждалих – працівника обленерго та рятувальника – направили до лікарні.

Зверніть увагу! Не підіймайте з землі незнайомі чи знайдені предмети. У жодному разі не намагайтеся знешкодити міну самостійно. Краще одразу повідомте про знахідку в ДСНС.

Окупант вдарив ракетами по Чугуєві

Російські військові обстріляли мирне місто по обіді 20 вересня. Ракета впала біля житлових будинків та лікарні, пошкодивши лінії електропередачі. Через це без світла залишилося три тисячі мешканців.

Як завжди, ворог підступно б'є по мирному населенню та цивільній інфраструктурі,

– підкреслили в "Харківобленерго".

Електропостачання у Чугуєві уже відновили.

Також у компанії повідомили, що, станом на 21 вересня 15 населених пунктів Чугуївського району досі залишаються без світла.

Окупанти нещадно обстрілюють Харківщину: що відомо

У середу, 21 вересня, близько десятої години вечора загарбники обстріляли Київський район Харкова з РСЗВ. Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, зруйновано сім гаражів. На щастя, обійшлося без жертв.

Також 21 вересня від ворожих обстрілів постраждали одразу чотири райони Харківщини. Ворог пошкодив житлові будівлі, господарські споруди та верхній шлюз Печенізької дамби. Поки загрози прориву дамби немає.

У Куп'янському районі поранено 5 людей. Серед них 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. Від рук загарбника постраждав і мешканець Харківського району.

Російська армія нещадно обстріляла Харків і в ніч з 20 вересня. Рятувальникам довелося витягати людей з-під завалів багатоповерхівки.

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