Памятник сняли с постамента около 7 часов утра по местному времени 8 августа. Теперь на его месте обустроят тротуар.

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К демонтированию статуи готовились целую неделю, однако сам процесс занял около 5 минут. Поднимали памятник краном, а затем поставили на баржу. Далее его переместят на склад Хельсинкского художественного музея.

Смотрите видео, как в Хельсинки демонтировали советский памятник:

Статую давно хотели снести

С самого начала установки памятник вызвал дискуссию в обществе. Еще в 1991 году его облили смолой и перьями трое студентов. Так они хотели показать, что советской скульптуре не место в Финляндии.

В 2010 году памятник пытались взорвать с помощью газового баллона. После полномасштабного вторжения россии в Украину статую обрисовали, а затем к ней прицепили украинские флаги.



Так выглядела статуя после начала полномасштабной войны в Украине.

Обратите внимание! В финском городе Лаппеенранта, куда россияне из Ленинградской области ездят на шопинг, каждый день будут включать гимн Украины. Так, местное население хочет продемонстрировать солидарность с украинским народом.