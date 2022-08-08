Пам'ятник зняли з постаменту близько 7 години ранку за місцевим часом 8 серпня. Тепер на її місці облаштують тротуар.

Читайте також Фінляндія не дозволяє росіянам вивозити дрони та навігатори: відбирають просто на кордоні

До демонтування статуї готувалися цілий тиждень, однак сам процес зайняв близько 5 хвилин. Підіймали пам'ятник краном, а після того поставили на баржу. Далі його перемістять на склад Гельсінського художнього музею.

Дивіться відео, як у Гельсінкі демонтували радянський пам'ятник:

Статую давно хотіли знести

З самого початку встановлення пам'ятник викликав дискусію у суспільстві. Ще у 1991 році його облили смолою та пір'ям троє студентів. Так вони хотіли показати, що радянській скульптурі не місце у Фінляндії.

У 2010 році пам'ятник намагалися підірвати за допомогою газового балона. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну статую обмалювали, а згодом до неї причепили українські прапори.



Так виглядала статуя після початку повномасштабної війни в Україні / Фото Yle

Зверніть увагу! У фінському місті Лаппеенранта, куди росіяни з Ленінградської області їздять на шопінг, щодня вмикатимуть гімн України. Так місцеве населення хоче продемонструвати солідарність з українським народом.