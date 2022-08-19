Это означает, что российское руководство осознает недееспособность так называемого правительства, которое сейчас пытается руководить Херсонщиной. Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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С чем связаны кадровые изменения в "правительстве" оккупантов

По его словам, у нового "руководства" не получается управлять регионом даже так, как это делал бывший гауляйтер Херсонской области владимир сальдо.

Они не умеют так же "пускать пыль в глаза", как это делал сальдо,

– отметил херсонский активист.

Молчанов рассказал, что сальдо даже удалось открыть отделения некоторых российских банков, где коллаборанты открывали свои счета. Однако до сих пор остается проблема с бюджетными средствами, которые они завозят наличными в рублях из временно оккупированного Крыма.

"Фактически продолжает функционировать украинская экономика, несмотря на все препятствия, которые они ей делают", – объяснил активист. Поэтому главное требование российских кураторов к новому "правительству" – сделать все, чтобы заработала экономика оккупантов. Соответственно, кремль решил привлечь новые кадры, чтобы решить эту проблему.

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Кого отправляют в оккупированную Херсонщину

По словам Молчанова, новые так называемые министры назначения расценивают, как ссылку или укрывательство для тех, кто "как-то проштрафился в россии". Также на должности в "правительстве" оккупантов назначают людей из депрессивных районов россии.

Это (новые назначения – 24 канал) связано с исчезновением сальдо и, как следствие, разбалансированием местной коллаборантской администрации, которая никому не подчиняется, а "правительство" ее не контролирует,

– объяснил херсонский активист.

Он рассказал, что в так называемом правительстве работают 3 человека, которые были направлены из Калининградской области россии. Следовательно, можно заключить, что эта область и ее губернатор назначены руководить Херсонщиной. Также именно эти "чиновники" пытались перебрать власть в свои руки, когда им удалось избавиться от сальдо.

Молчанов рассказал о новых "министрах" оккупационных властей: смотрите видео

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