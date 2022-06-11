Партизаны помогают ВСУ наносить смертельные удары россиянам

Издание сообщает со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, что партизаны, в состав которых входят гражданские и бывшие солдаты, предоставили информацию, способствующую атаке ВСУ на две российские базы в Херсонской области.

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Несмотря на то, что нехватка оружия, боеприпасов и оборудования мешает украинским военным, партизаны помогают украинским силам наносить удары по подконтрольной России территории даже в районах, где это опасно, а иногда и невозможно,

– говорится в сообщении.

Две российские базы в Херсоне уничтожены

Сообщают, что на этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум российским базам в оккупированной Херсонской области, в результате чего погибли десятки вражеских солдат.

Украинские разведчики подошли к объекту российской армии в селе Чкалово и обнаружили на базе много иностранных бойцов, а также российских солдат и тяжелое вооружение. ВСУ обстреляли базу снарядами, убив десятки бойцов,

– добавил источник СМИ.

Ликвидированы два генерала

Позже в тот же день разведчики направили очередную артиллерийскую атаку, на этот раз на курортный комплекс в Старой Збуровке, убив десятки российских солдат, в том числе двух генералов.

Число погибших при ударе не уточняется. Однако предполагают, что потери большие. Поскольку после того, как снаряды попали в склад с боеприпасами, пожар не могли потушить более 6 часов.

Похоже, военные были частью сирийских войск

Сообщается также, что перед нападением партизаны подошли к некоторым иностранным бойцам, чтобы попытаться поговорить с ними. Партизаны предположили, что военные – арабы.

Иностранные боевики жили в палатках возле домов, оккупированных российскими войсками, и, вероятно, являлись частью контингента сирийских войск, прибывших в Россию 3 недели назад.

Партизанское сопротивление усиливается

К слову, предварительно советник ОП Алексей Арестович сообщал, что 10 июня в Херсонской области партизаны взорвали авто с российским полковником.

Партизаны действуют не только в Херсонской области, но и на оккупированных территориях Запорожья. В частности, в Мелитополе.

В мае они ликвидировали 2 человека высокого ранга.

Также мелитопольские партизаны сумели ликвидировать около 100 оккупантов, повредить объекты инфраструктуры двойного назначения и провести более 20 успешных операций сопротивления.

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