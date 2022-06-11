Кроме полковника, в "уазике" были еще трое российских военнослужащих. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Кстати ВСУ уничтожили 2 генерала России на Херсонщине, один отвечал за "референдум", – Арестович

Партизаны существенно активизировались

По словам Арестовича, партизаны активизировались и хорошо воюют. Накануне они уничтожили российскую установку "Град", ехавшую на огневую позицию для обстрела Очакова.

Не доехал ("Град" – 24 канал). Что-то с ним случилось,

– добавил Арестович.

Советник также отметил, что информация о ситуации на фронте в Херсонской области быстро меняется. Продолжаются бои при инициативе с обеих сторон. Поэтому Арестович объяснил, что оценивать изменения можно, по меньшей мере, через 2 – 3 дня. Оперативно-тактическая картинка на фронте, как говорит чиновник, вырисовывается вообще через 10 дней.

Кстати, за сутки 10 июня украинским военным удалось уничтожить несколько складов с вражескими боеприпасами на Херсонщине. Наша артиллерия накрыла их в Бериславском районе, а также возле сел Дмитровка и Чаривное.

Партизанское движение на Запорожье

Заметим, что партизаны действуют не только на Херсонщине, но и на оккупированных территориях Запорожья. В частности, в Мелитополе.

В мае они ликвидировали 2 оккупантов высокого ранга, о чем российские СМИ, конечно, умолчали. Затем мелитопольские партизаны сумели ликвидировать около 100 россиян, повредить объекты инфраструктуры двойного назначения и провести более 20 успешных операций сопротивления.

Также мелитопольцы взорвали железнодорожный путь с вражеским бронепоездом. Во-первых, этим они парализовали движение захватчиков. Во-вторых, уничтожили оккупантов, поскольку взрывчатка сдетонировала под поездом с личным составом .

Украинцы "демилитаризовали" главу штаба бригады россиян

ВСУ ликвидировали российского полковника Руслана Ширина. Об этом сообщили 8 июня. Оккупант был начальником штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота.

Пропагандисты говорили, что Ширин погиб во время исполнения "военного долга" в бою в Украине. Правда, не уточнили, на каком направлении и когда.

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