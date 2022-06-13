О ситуации в регионах 13 июня рассказали в местных областных военных администрациях. Были обстрелы, разрушения гражданской инфраструктуры и жертвы, сообщает 24 канал.

Уничтожено около 32 300 кафиров: новые потери врага

Прифронтовые и относительно спокойные регионы

По данным администраций, относительно спокойной ночью можно назвать в следующих областях:

Волынская;

Закарпатская;;

Ровенская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Львовская;

Винницкая;

Запорожская;

Одесская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Черкасская;

Черниговская;

Полтавская;

Киевская;

Житомирская.

В Сумской области ночь прошла в общем-то тихо, но вражеские обстрелы начались под утро. В частности, пострадала Эсманская община, где около 6 утра начались минометные обстрелы. После 7 утра раздалось около 30 взрывов. Обстрелы велись с территории России. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

За сутки россияне продолжали обстрелы приграничья из тяжелого вооружения. Речь идет об артиллерии и минометах. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Населённые пункты Днепропетровщины россияне обстреляли из "Ураганов". Били по жилым кварталам Зеленодольской общины. К сожалению, в городе Зеленодольске, предварительно, один человек погиб, пятеро ранены. В Великой Костромке обошлось без пострадавших. В обоих населенных пунктах разрушены и повреждены дома.

В самом городе Харькове ночью были вражеские обстрелы. В частности, за минувшие сутки по инфраструктуре Шевченковского района города россияне ударили из РСЗО. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Харьковской области за сутки обстреливали Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Пока известно об одном пострадавшем человеке.

Ситуация на Донбассе

В этом регионе идет активная фаза горячих боевых действий. Соответственно Луганская и Донецкая области страдают от обстрелов больше всего. В частности, в Луганской области враг вел интенсивные артобстрелы Лисичанска. К сожалению, среди погибших есть 6-летний мальчик, мужчина и женщина.

Кроме того, ночью в городе сгорел торговый комплекс, четыре дома получили повреждения, также повреждены постройки местной шахты. Еще 11 домов российские кафиры разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горном – два дома и детский сад.

При этом украинские военные успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Об этом также сообщал и Генштаб. Но враг возобновил свое наступление у населенного пункта Золотое. В результате три человека погибли, один ранен среди гражданских.

В Донецкой области активные боевые действия продолжаются у Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Святогорска и Лимана. Ночью были авиационные удары по Бахмуту и селу Удачное. Оккупанты своими обстрелами разрушили и повредили около полусотни частных домов, две гостиницы, железнодорожную инфраструктуру. Также повреждены трансформаторные подстанции, электросети, являющиеся объектами жизнеобеспечения области.

Донетчина остается без газа, частично нет и электричества и воды. Людей продолжают эвакуировать.

Борьба на юге

В городе Николаеве утром 13 июня были слышны взрывы. Информацию по этому поводу еще уточняют.

Днем 12 июня россияне обстреляли Широковскую общину. Предварительно известно, что потерпевших нет. Вражеский обстрел повредил жилые дома и разрушил фермерские склады.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются, но также предварительно известно, что есть поврежденные жилые дома.

Жители соседнего временно оккупированного Херсона проигнорировали "большой день", организованный оккупационными властями. Местные рассказали, что подобные мероприятия проходят без зрителей. Но на них выступают российские звезды пенсионного возраста. Их кафиры провели во всех крупных городах Херсона по случаю "дня России".

В общем, ситуация в области очень тяжелая. Боевые действия наносят много повреждений, ранений и смертей. Стабильно критическая ситуация в общинах области, расположенных на территории Николаева, Снегиревки, Зеленодольска. Почти весь Бериславский район страдает от взрывов и обстрелов, мародерств, издевательств. Большинство деревень без воды и света, газа.

Основное по возведению Генштаба на утро 13 июня

Трудные бои до сих пор идут в Северодонецке. Российские кафиры смогли оттеснить Вооруженные Силы Украины из центра города. Но наши воины не сдаются, они ведут бой за каждый сантиметр Северодонецка. Следует заметить, что туда противник бросает все силы. Валерий Залужный объяснял, что враг подтянул около 7 батальонно-тактических групп.

Но на других участках фронта у наших военных есть определенные успехи . В частности, россияне хотели улучшить свое тактическое положение и штурмовали направление Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское, но безрезультатно. Также проводили воздушную разведку с помощью БПЛА в районе Покровского.

Также российские захватчики пытались штурмовать Избицкое в Харьковской области. Враг частично имел успех, но все равно смог закрепиться только на его северной окраине. В целом, на Харьковском направлении подразделения врага продолжают вести позиционную оборону и пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе Украины.

Больше информации об обстреле Днепропетровщины: смотрите видео