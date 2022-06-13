Про ситуацію в регіонах на 13 червня розповіли у місцевих обласних військових адміністраціях. Були обстріли, руйнування цивільної інфраструктури та жертви, повідомляє 24 канал.

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Прифронтові та відносно спокійні регіони

За даними адміністрацій, відносно спокійною ніч можна назвати у таких областях:

Волинська;

Закарпатська;;

Рівненська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Львівська;

Вінницька;

Запорізька;

Одеська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Кіровоградська;

Черкаська;

Чернігівська;

Полтавська;

Київська;

Житомирська.

У Сумській області ніч минула загалом тихо, але ворожі обстріли почались під ранок. Зокрема, постраждала Есманська громада, де майже о 6 ранку почались мінометні обстріли. Після 7 ранку пролунало близько 30 вибухів. Обстріли вели з території Росії. На щастя, обійшлось без руйнувань та постраждалих.

За добу росіяни продовжували обстріли прикордоння з важкого озброєння. Мовиться про артилерію та міномети. Жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Населені пункти Дніпропетровщини росіяни обстріляли з "Ураганів". Били по житлових кварталах Зеленодольськоі громади. На жаль, у місті Зеленодольську, попередньо, одна людина загинула, п'ятеро поранені. У Великій Костромці обійшлося без постраждалих. Натомість в обох населених пунктах є зруйновані та пошкоджені будинки.

У самому місті Харкові вночі були ворожі обстріли. Зокрема, за минулу добу по інфраструктурі Шевченківського району міста росіяни вдарили з РСЗВ. За попередньою інформацією жертв і потерпілих немає.

У Харківській області за добу обстрілювали Чугуївський, Богодухівській та Ізюмський райони. Поки відомо про одну постраждалу людину.

Ситуація на Донбасі

У цьому регіоні триває активна фаза гарячих бойових дій. Відповідно Луганська та Донецька області потерпають від обстрілів найбільше. Зокрема, на Луганщині ворог вів інтенсивні артобстріли Лисичанська. На жаль, серед загиблих є 6-річний хлопчик, чоловік та жінка.

Окрім того, вночі у місті згорів торговельний комплекс, чотири будинки отримали пошкодження, також пошкоджені споруди місцевої шахти. Ще 11 будинків російські окупанти зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

При цьому українські військові успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Про це також повідомляв і Генштаб. Але ворог відновив свій наступ біля населеного пункту Золоте. В результаті троє людей загинуло, є один поранений серед цивільних.

У Донецькій області активні бойові дії тривають біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська та Лиману. Вночі були авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне. Окупанти своїми обстрілами зруйнували та пошкодили близько пів сотні приватних будинків, два готелі, залізничну інфраструктуру. Також пошкоджені трансформаторні підстанції, електромережі, які є об'єктами життєзабезпечення області.

Донеччина залишається без газу, частково немає й електрики та води. Людей продовжують евакуйовувати.

Боротьба на Півдні

У місті Миколаєві зранку 13 червня було чути вибухи. Інформацію щодо цього ще уточнюють.

Вдень 12 червня росіяни обстріляли Широківську громаду. Попередньо відомо, що потерпілих немає. Натомість ворожий обстріл пошкодив житлові будинки і зруйнував фермерські склади.

Продовжуються обстріли у Березнегуватській громаді. Дані щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють, але також попередньо відомо, що є пошкоджені житлові будинки.

Жителі сусіднього тимчасово окупованого Херсона проігнорували "вєлікій дєнь", який організувала окупаційна влада. Місцеві розповіли, що схожі заходи відбуваються без глядачів. Але на них виступають російські зірки пенсійного віку. Їх окупанти провели в усіх великих містах Херсонщини з нагоди "дня Росії".

Загалом ситуація в області дуже важка. Бойові дії завдають багато пошкоджень, поранень та смертей. Стабільно критична ситуація у громадах області, які розташовані на території Миколаєва, Снігурівки, Зеленодольська. Майже весь Бериславський район потерпає від вибухів та обстрілів, мародерств, знущань. Більшість сіл без води і світла, газу.

Основне зі зведення Генштабу на ранок 13 червня

Важкі бої досі точаться у Сєвєродонецьку. Російські окупанти змогли відтіснити Збройні Сили України з центру міста. Але наші воїни не здаються, вони ведуть бій за кожен сантиметр Сєвєродонецька. Варто зауважити, що туди противник кидає всі сили. Валерій Залужний пояснював, що там ворог підтягнув близько 7 батальйонно-тактичних груп.

Але на інших ділянках фронту в наших військових є певні успіхи. Зокрема, росіяни хотіли покращити своє тактичне положення і штурмували напрямок Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське, але безрезультатно. Також проводили повітряну розвідку за допомогою БпЛА у районі Покровського.

Також російські загарбники намагалися штурмувати Ізбицьке в Харківській області. Ворог частково мав успіх, але все одно зміг закріпитися лише на його північній околиці. Загалом на Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують вести позиційну оборону та намагаються не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону України.

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