Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 13 червня.

Важливо Окупанти відтіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька, йдуть важкі бої

Що відбувається на Харківщині

На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують вести позиційну оборону та намагаються не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону України.

Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці,

– повідомили у Генштабі.

Крім того, ворог здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, що на 20 кілометрів східніше Старого Салтова. Також загарбники проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотників у районі Шестакового.

Зверніть увагу! Увечері 15 травня 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ мужньо витіснив російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією. Утім, під час боїв за визволення Харківщини від російських загарбників, загинули п'ятеро наших героїв.

Чому ситуація загострилася

Як раніше розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, росіяни кинули оперативні резерви на північ регіону. 11 червня тривали позиційні бої в районі Козачої Лопані. Загалом на Харківщині "пішло" майже по всьому периметру – на півночі, північному сході та навіть південному сході регіону. Зокрема, бої були в районі:

Тернової,

Байрака,

Борщової.

Тобто – туди намагаються рухатися наші бійці та контратакувати противника.

По Харкову прилітає достатньо сильно. І вже третю чи четверту добу йде стрільба по центру міста. Воєнного значення ця стрілянина не має – б'ють спеціально, щоб вбити цивільних,

– пояснив Арестович.

Радник Андрія Єрмака зазначив, що такі дії росіян – це спроба відтягнути наші резерви, не дати можливості активно діяти серед іншого й у Харківській області та завадити перекиданню наших сил у Сєвєродонецьк.

Ворог нещадно обстрілює Харків

Як сказав міський голова Харкова Ігор Терехов 10 червня, протягом останніх тижнів інтенсивність обстрілів міста зменшилась, проте вороги застосовують зараз значно потужніші бомби та ракети. Теперішні руйнування, яких зазнає місто, дуже значні.

"По місту почали застосовувати бомби та ракети більшої потужності. Й ті руйнування, які є на сьогодні, дуже і дуже серйозні", – зауважив Терехов.

Мета ворога, за словами міського голови, дестабілізувати ситуацію в місті. Росіяни хочуть, аби в Харкові не працювали підприємства, а людей охопила паніка. Проте Терехов запевнив, що харків'яни – мужні люди, які почали повертатись до роботи.