Сумну звістку оприлюднили на офіційній сторінці батальйону у фейсбуці, зазначивши, що захисники України загинули внаслідок ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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Список героїв

Товариші захисників розповіли, що солдати віддали своє життя за Україну під час боїв у населених пунктах Старий Салтів та Ізбицьке, а також назвали імена безстрашних воїнів.

Олександр А. – позивний "Піонер",

Владислав К. – позивний "Владос",

Євген А. – позивний "Герцог",

Олександр М. – позивний "Матюх",

Артем Б. – позивний "Музикант".

Висловлюємо глибокі співчуття родичам та близьким. Вічна слава героям,

– написали на сторінці батальйону.

Редакція 24 каналу приєднується до висловлення співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять героям.

Успіхи на Харківщині: останні новини

Про перший значний успіх повідомили 15 травня. Тоді батальйон Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив російських окупантів на Харківщині за межі державного кордону України. Бійці зняли відео на тлі знаку 910/1 й звернулись до Володимира Зеленського.

Президент відреагував на відеоролик та подякував захисникам України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що зараз на півночі Харківської області залишається лише незначна ділянка, на якій діє ворог. Це – наслідок декількох успішних контратак українських сил.

Наразі відомо, що Збройні Сили України деокупували Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне, Байрак, Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське, Прелесне та селище Питомник.

Критичною ситуація залишається в Ізюмі. Начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що тут відбувається масова депортація українців на територію Росії. За його словами, вивозили їх через пункт пропуску на кордоні в селі Чугунівка, звідки доправляли до російського Бєлгорода. Там вони потрапляли у "фільтраційні табори". Він додав, що зараз деяким жителям Ізюму вдалося вирватися з території країни-агресорки.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів додає, що ЗСУ провадять операцію, яка має на меті перерізати трасу на Ізюм, яка тягнеться з Бєлгородської області. Це може змінити хід війни. ​

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