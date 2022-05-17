Печальное известие обнародовали на официальной странице батальона в фейсбуке, отметив, что защитники Украины погибли в результате вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Читайте также Резников рассказал, куда Россия направила основные свои усилия в Украине

Список героев

Товарищи защитников рассказали, что солдаты отдали жизнь за Украину во время боев в населенных пунктах Старый Салтов и Избицкое, а также назвали имена бесстрашных воинов.

Александр А. – позывной "Пионер",

Владислав К. – позывной "Владос",

Евгений А. – позывной "Герцог",

Александр М. – позывной "Матюх",

Артем Б. – позывной "Музыкант".

Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким. Вечная слава героям,

– написали на странице батальона.

Редакция 24 канала присоединяется к выражению соболезнования семьям погибших. Вечная память героям.

Успехи в Харьковской области: последние новости

О первом значительном успехе сообщили 15 мая. Тогда батальон Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов на Харьковщине за пределы государственной границы Украины. Бойцы сняли видео на фоне знака 910/1 и обратились к Владимиру Зеленскому.

Президент отреагировал на видеоролик и поблагодарил защитников Украины.

Замминистра обороны Анна Маляр заверила, что сейчас на севере Харьковской области остается лишь незначительный участок, на котором действует враг. Это следствие нескольких успешных контратак украинских сил.

Пока известно, что Вооруженные Силы Украины деоккупировали Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное, Байрак, Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское, Прелестное и поселок Питомник.

Критической ситуация остается в Изюме. Начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что тут происходит массовая депортация украинцев на территорию России. По его словам, вывозили их через пункт пропуска на границе в селе Чугуновка, откуда доставляли в российский Белгород. Там они попадали в "фильтрационные лагеря". Он добавил, что сейчас некоторым жителям Изюма удалось вырваться с территории страны-агрессора.

В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив добавляет, что ВСУ проводят операцию, которая имеет целью перерезать трассу на Изюм, которая тянется из Белгородской области. Это может изменить ход войны.​

К теме – В США заявили, что Украина выиграла битву за Харьков: смотрите видео