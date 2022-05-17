Печальное известие обнародовали на официальной странице батальона в фейсбуке, отметив, что защитники Украины погибли в результате вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Читайте также Резников рассказал, куда Россия направила основные свои усилия в Украине
Список героев
Товарищи защитников рассказали, что солдаты отдали жизнь за Украину во время боев в населенных пунктах Старый Салтов и Избицкое, а также назвали имена бесстрашных воинов.
- Александр А. – позывной "Пионер",
- Владислав К. – позывной "Владос",
- Евгений А. – позывной "Герцог",
- Александр М. – позывной "Матюх",
- Артем Б. – позывной "Музыкант".
Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким. Вечная слава героям,
– написали на странице батальона.
Успехи в Харьковской области: последние новости
- О первом значительном успехе сообщили 15 мая. Тогда батальон Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов на Харьковщине за пределы государственной границы Украины. Бойцы сняли видео на фоне знака 910/1 и обратились к Владимиру Зеленскому.
- Президент отреагировал на видеоролик и поблагодарил защитников Украины.
- Замминистра обороны Анна Маляр заверила, что сейчас на севере Харьковской области остается лишь незначительный участок, на котором действует враг. Это следствие нескольких успешных контратак украинских сил.
- Пока известно, что Вооруженные Силы Украины деоккупировали Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное, Байрак, Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское, Прелестное и поселок Питомник.
- Критической ситуация остается в Изюме. Начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что тут происходит массовая депортация украинцев на территорию России. По его словам, вывозили их через пункт пропуска на границе в селе Чугуновка, откуда доставляли в российский Белгород. Там они попадали в "фильтрационные лагеря". Он добавил, что сейчас некоторым жителям Изюма удалось вырваться с территории страны-агрессора.
- В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив добавляет, что ВСУ проводят операцию, которая имеет целью перерезать трассу на Изюм, которая тянется из Белгородской области. Это может изменить ход войны.
К теме – В США заявили, что Украина выиграла битву за Харьков: смотрите видео