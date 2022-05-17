Деталі від міністра оборони

Кремль хоче встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями. У їхніх планах – отримати сухопутний коридор з Росії до тимчасово окупованого Криму.

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За словами міністра оборони Олексія Резнікова, росіяни також хочуть окупувати Південь України.

Зараз угруповання російських військ, яких відправили на війну в Україну, становить 167 тисяч осіб. У цю кількість входить також резерв. Для участі у бойових діях росіяни розгорнули 91 батальйонну тактичну групу, ще 55 – можуть залучити з резерву.

До речі, наші воїни від початку війни повністю знищили вже 17 тактичних груп ворога.

За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. На Херсонщині та у Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони,

– розповів Резніков.

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Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 17 травня на війні в Україні загинули 27 900 російських окупантів. Також вони втратили 1 235 танків, понад 3 тисячі бойових броньованих машин, 578 артилерійських систем, 436 дронів та багато іншої військової техніки.

17 травня ворожі війська знову спробували прорвати державний кордон у Сумській області. Нашим військовим вдалося вибити окупантів, попри те, що атака була потужнішою, аніж день перед тим. Ворог гатив з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Військове керівництво агресора стягнуло свої підрозділи на територію тимчасово окупованого Криму. Там вони відновлюють свою боєздатність після того, як зустрілися на полі бою зі Збройними Силами України.

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