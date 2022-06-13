Водночас російські окупанти закріплюються на лінії Роти – Миронівка. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 13 червня.
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ЗСУ відбили ворожу атаку на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте,
– мовиться в повідомленні.
Для покращення тактичного положення російські загарбники штурмували напрямок Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське, але безрезультатно. Також росіяни проводили повітряну розвідку за допомогою БпЛА у районі Покровського.
Ситуація на напрямках за даними Генштабу
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції ЗСУ біля Хрінівки Чернігівської області.
- На Харківському напрямку підрозділи ворога штурмували в напрямку Тернова – Ізбицьке. Вони мали частковий успіх та закріпився на його північній околиці. Ворог здійснив дистанційне мінування Петрівки, району східніше Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.
- На Слов'янському напрямку загарбники штурмували Долину та Богородичне, успіху не мали.
- На Донецькому напрямку ворог наступає на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокує шляхи логістичного постачання з Бахмута. Він витіснив наші підрозділи з центру Сєвєродонецька, бойові дії тривають. У напрямку Кремінної та Старобільська перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану та артилерійські системи.
- На Лиманському напрямку активних боїв не було. Ворог продовжував обстрілювати позицій ЗСУ біля Маяків, Слов'янська, Серебрянки та Сіверська.
- На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару по позиціях ЗСУ в районі Красногорівки та Курахового.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали лінію зіткнення та перекидали резерви на інші напрямки.
- На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону.
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