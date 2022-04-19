Российские оккупанты пытаются удержать свои позиции на Херсонщине. В оккупированных городах враг не оставляет попыток навязать свои правила.

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Пропаганда и обстрел мирных украинцев

Как сообщило ОК "Юг", в Херсонской области оккупанты оказывают психологическое давление на мирных украинцев. Они ведут грязную пропаганду среди гражданского населения в надежде снизить сопротивление.

Кроме того, враг стремится удержать занятые ранее рубежи, из которых он наносит артиллерийские и минометные удары по мирным городам.

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