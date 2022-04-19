Російські окупанти намагаються втримати свої позиції на Херсонщині. В окупованих містах ворог не покидає спроб нав'язати свої правила.

Читайте також На Півдні ЗСУ знищили 28 окупантів та 5 одиниць техніки, серед яких – броньовані

Пропаганда та обстріли мирних українців

Як повідомило ОК "Південь", на Херсонщині окупанти здійснюють психологічний тиск на мирних українців. Вони ведуть брудну пропаганду серед цивільного населення в надії зменшити опір.

Окрім того, ворог прагне втримати зайняті раніше рубежі, з яких він завдає артилерійських та мінометних ударів по мирних містах.

Дивіться відео до теми – окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова